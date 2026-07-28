Ma quindi ha ceduto… Temptation Island la bomba prima del gran finale

Durante la registrazione di Temptation Island, un concorrente ha deciso di abbandonare il programma, lasciando il villaggio. La decisione è stata comunicata ai compagni e ai membri della produzione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La scena è stata ripresa e trasmessa nel corso della puntata. La produzione non ha commentato l’accaduto. Il reality prosegue con le dinamiche tra le coppie e i tentatori presenti nel villaggio.

Anche questa estate il viaggio nei sentimenti continua a conquistare milioni di telespettatori. Il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia si prepara a tornare in prima serata con un nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena, dopo una stagione capace di dominare gli ascolti televisivi e di infiammare quotidianamente il dibattito sui social. La puntata di questa sera, martedì 28 luglio, arriva a meno di ventiquattro ore dal precedente appuntamento e riprenderà esattamente dal momento in cui si era interrotta la narrazione. Le tensioni accumulate nei villaggi sono ormai al massimo e diverse coppie sembrano vicine a un punto di non ritorno, tra falò di confronto richiesti, nuovi avvicinamenti ai single e rapporti sempre più compromessi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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