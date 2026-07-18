Temptation Island cambia la programmazione | triplo appuntamento per il gran finale

Temptation Island 2026 si prepara a cambiare ritmo proprio nel momento più delicato del viaggio nei sentimenti. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia, tra gli appuntamenti più seguiti dell’estate televisiva di Canale 5, concluderà la stagione con una programmazione particolarmente serrata. Tre puntate consecutive, in onda lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio. Una vera e propria maratona finale. Prima, però, il programma prodotto da Maria De Filippi tornerà regolarmente in prima serata lunedì 20 e mercoledì 22 luglio. Cinque appuntamenti nell’arco di dieci giorni, dunque, per accompagnare il pubblico verso gli ultimi falò e le decisioni definitive delle coppie ancora presenti nel villaggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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