L’uomo del consenso Chi è Claudio Ranieri | l’impresa col Leicester le salvezze impossibili l’addio burrascoso alla Roma

Claudio Ranieri è noto per aver guidato il Leicester alla vittoria della Premier League nel 2016, un'impresa considerata storica nel calcio moderno. Ha anche allenato in club di alto livello, ottenendo salvezze difficili e risultati importanti. La sua carriera include periodi con molteplici esperienze in panchina, tra cui un addio turbolento alla Roma. Ranieri è riconosciuto per aver realizzato alcune delle imprese più sorprendenti nel calcio internazionale.

Roma, 28 luglio 2026 – Ha costruito la sua carriera tra panchine prestigiose, salvezze impossibili e imprese entrate nella storia, come nel 2016, quando con il Leicester ha firmato una delle pagine più sorprendenti della storia del calcio moderno, conquistando una Premier League impensabile alla vigilia. La sua ricetta? Organizzazione, gestione del gruppo e capacità di valorizzare giocatori spesso considerati non protagonisti. Claudio Ranieri, 74 anni, torna protagonista nel calcio italiano dopo la recente, burrascosa uscita di scena dal club giallorosso. Sarà Ranieri il nuovo presidente del Club Italia, la figura chiamata a fare da raccordo tra la Nazionale maggiore, le selezioni giovanili e il progetto tecnico della Federazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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