La nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale è al centro di una vicenda che ha subito un nuovo cambio di direzione nelle ultime ore. La decisione è stata influenzata dall’uscita di scena di Pirlo e dai successivi addii di Maldini e Leonardo. Contestualmente, si sono intensificati i confronti tra il presidente della federazione e il ministro dello sport. La situazione ha complicato il percorso di scelta del nuovo CT.

La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale resta al centro di una vicenda che, nelle ultime ore, ha cambiato nuovamente direzione. L’uscita di scena di Andrea Pirlo, il successivo addio di Paolo Maldini e Leonardo e il confronto sempre più acceso tra Giovanni Malagò e il ministro Andrea Abodi hanno complicato il percorso della Figc. Secondo le informazioni disponibili, la decisione definitiva sul nuovo ct potrebbe arrivare entro pochi giorni. Il quadro è in continuo aggiornamento, ma i nomi che restano maggiormente associati alla panchina azzurra sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini, stando a quanto riferito, sarebbe al momento leggermente favorito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lui come nuovo ct”. Caos Nazionale, il nome che spiazza tutti: clamoroso

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