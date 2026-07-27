Gianni Rivera ha annunciato di voler candidarsi come commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La dichiarazione è arrivata durante un dibattito sul futuro della panchina, in cui Rivera ha affermato di non scherzare. L’intervento ha suscitato sorpresa tra i presenti, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle modalità della candidatura. Rivera ha espresso la volontà di assumere il ruolo di allenatore della nazionale.

“Mi candido come commissario tecnico della Nazionale e non sto scherzando”. È la proposta lanciata da Gianni Rivera, che interviene nel dibattito sul futuro della panchina dell’Italia. L’ex fuoriclasse azzurro ritiene di avere l’esperienza e le competenze necessarie per guidare la selezione nazionale e rivela di aver già affrontato l’argomento con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. “Ho uno staff giovane che farebbe la differenza”, ha dichiarato, aggiungendo di non aver ancora avuto modo di confrontarsi con Giovanni Malagò. Rivera è intervenuto anche sul nome di Andrea Pirlo, finito al centro delle indiscrezioni come possibile nuovo ct. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Farò io il ct dell’Italia”. Caos Pirlo, arriva il clamoroso annuncio: tutti a bocca aperta

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