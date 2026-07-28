Lucio per amico Ricordando Battisti | tutto quello che c’è da sapere

Stasera, martedì 28 luglio 2026, su Rai 3 va in onda il docufilm “Lucio per amico” dedicato a Lucio Battisti. Il film ripercorre la vita e la carriera del cantautore, con interviste e materiali d’archivio. La produzione include testimonianze di collaboratori e amici, offrendo una panoramica sulla sua influenza musicale. La programmazione è disponibile anche in streaming.

Lucio per amico. Ricordando Battisti: anticipazioni, cast e streaming. Stasera, martedì 28 luglio 2026, su Rai 3 viene proposto il docufilm evento “Lucio per amico. Ricordando Battisti”, ideato e scritto da Maite Carpio e prodotto da Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari – per provare a raccontare l’avventura umana e artistica di Lucio Battisti, attraverso un vasto e, in alcuni casi, inedito materiale d’archivio italiano e internazionale, unito ai ricordi di chi lo ha conosciuto, primo fra tutti Mogol, il compagno d’arte e d’avventura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e cast. Mogol,... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Stasera su Rai 3 Lucio per amico. Ricordando BattistiStasera in replica su Rai 3 Lucio per amico. Ricordando Battisti, un docufilm prodotto da Rai Documentari che esplora l'avventura umana e artistica del celebre cantautore. corrierenazionale.it