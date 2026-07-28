Luca Barbareschi ha rivelato di aver frequentato otto donne contemporaneamente, praticando sesso tre volte al giorno. Ha anche confessato di bere fino a tre bottiglie di whisky e di aver guidato a 180 kmh. In un’intervista, ha parlato di infedeltà seriale e di momenti di crisi personale, affermando di aver desiderato di morire in alcune occasioni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze legali o su altri aspetti della sua vita.

Luca Barbareschi si è raccontato in un'intervista a 360 gradi, rivelando dettagli inediti della propria vita privata, dal sesso tre volte al giorno dall'infedeltà seriale, dall'alcol alla guida a 180 kmh. “Sono autodistruttivo, sparisco per giorni, incazzato con il mondo. È difficile stare con uno che non sai cosa ha in testa e rischia di farsi del male. In quei momenti voglio morire. Magari bevo tre bottiglie di whisky e guido a 180 all’ora“, ha rivelato il conduttore nel giorno del suo settantesimo compleanno. Luca Barbareschi: "Frequentavo 8 donne insieme, facevo sesso 3 volte al giorno" “Avevo un’esuberanza sessuale incontenibile, facevo sesso anche tre volte al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Luca Barbareschi hot: "Frequentavo 8 donne insieme, facevo sesso 3 volte al giorno, a volte voglio morire, bevo tre bottiglie di whisky e guido a 180 km/h"

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