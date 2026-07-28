Le previsioni estive di due noti astrologi indicano che per il segno del Cancro è preferibile evitare le vacanze e restare al lavoro. Per il Capricorno sono attesi arrivi di denaro, mentre l’Acquario potrebbe vivere un periodo di forte passione. Questi oroscopi sono stati pubblicati recentemente e condivisi da vari media specializzati. La tradizione di consultare le previsioni astrali si ripete ogni anno, con alcuni che scelgono di seguire gli oroscopi più affidabili per decidere le proprie attività.

Per cominciare questa corsa tra le stelle parto da una nota personale. Ogni anno, il 31 dicembre, io e le mie amiche prendiamo tutti gli oroscopi, e li leggiamo, li confrontiamo e decidiamo di seguire l’astrologo che offre le previsioni migliori. È un po’ barare, ma in fondo che cosa cerchiamo? Un pianeta amico.Dettaglio spoetizzante: oggi si può fare tutto con l’AI: il passaggio dei pianeti non è magico, è matematico. Ma siamo miliardi, quindi, esistono variabili imprevedibili anche per Chat Gpt e soci. Perciò, ecco il mix umano in versione agosto. Per Paolo Fox ( I Fatti Vostri su Rai 2) l’estate 2026 sarà caratterizzata “da cambiamenti importanti e un forte desiderio collettivo di autenticità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo dell’estate di Paolo Fox e Branko: “Cancro, meglio non andare in vacanza e restare al lavoro. Capricorno, arrivano soldi. Acquario, grande passione: approfittatene”

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