ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 6 luglio! Lo sappiamo tutti: il lunedì ha una pessima reputazione. Ma questa settimana parte con un’energia diversa. Non è il classico “oddio ricomincia tutto”, è più un: “ok, adesso vediamo cosa riesco a combinare.” E fidati, cambia tantissimo. Perché quando smetti di vivere il lunedì come una punizione e inizi a considerarlo un punto di partenza, anche le cose che sembravano pesanti diventano molto più gestibili. Oggi hai la sensazione di voler riprendere in mano il controllo della tua settimana. Non con l’ansia di fare tutto subito, ma con la voglia di fare bene quello che conta davvero. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 6 luglio 2026, segno per segno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 6 luglio: Acquario con tante idee, ripartenza per il Capricorno

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Oroscopo Paolo Fox Lunedì 6 Luglio 2026: Svolta pazzesca per 3 Segni!

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Oggi mi sono svegliato e ho pensato che in televisione c'è gente pagata per leggere l'oroscopo. reddit

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