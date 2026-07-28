Un volo Ryanair da Palma di Maiorca a Bologna, previsto alle 6:55 del 26 luglio, è decollato alle 1:00 del giorno successivo. Circa 150 passeggeri sono rimasti in aeroporto per 18 ore, a causa di un ritardo che ha prolungato la permanenza. Il volo è partito quasi 19 ore dopo l'orario iniziale. Non sono stati comunicati dettagli su cause o eventuali compensazioni.

Una disavventura durata quasi 24 ore, di cui 18 passate in aeroporto a Palma di Maiorca, in Spagna. Questa l'odissea vissuta da circa 150 passeggeri di un volo Ryanair diretto a Bologna che sarebbe dovuto partire il 26 luglio alle 6:55 ma che, alla fine, è decollato soltanto all'1 di notte., arrivando nel capoluogo emiliano due ore dopo. A raccontare l'episodio all'Ansa è uno dei passeggeri, Giangiuseppe Grassi, funzionario regionale con un passato proprio da agente di viaggi. «Nessuno ci ha dato assistenza, né dall'aeroporto né dalla compagnia - racconta -. Abbiamo cercato di metterci in contatto con il call center e con i responsabili dell'aeroporto ma senza avere alcuna risposta in merito al nostro volo. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - L'odissea del volo Ryanair Palma di Maiorca-Bologna: 150 turisti bloccati 18 ore in aeroporto

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