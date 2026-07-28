Lo Ior sbarca sulla spiaggia

Da ilrestodelcarlino.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo Ior ha portato un'iniziativa di prevenzione del melanoma sulla spiaggia libera di Rimini, davanti a piazzale Boscovich. L’evento, chiamato “Good Sun Good Skin”, si è svolto negli ultimi giorni e ha coinvolto l’Istituto Oncologico Romagnolo. L’obiettivo era promuovere la prevenzione tra i bagnanti, offrendo informazioni e servizi dedicati alla tutela della pelle sotto il sole.

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‘Good Sun Good Skin’, l’iniziativa dello Ior alla ‘Spiaggia libera tutti’ di Rimini, davanti a piazzale Boscovich. L’impegno dell’Istituto Oncologico Romagnolo per portare sulle spiagge della Riviera la prevenzione del melanoma, si è conclusa nei giorni scorsi. L’incidenza del tumore risulta, seppur leggermente, risulta in continua crescita da decenni ed è stabilmente nella top-5 delle neoplasie maggiormente diagnosticate in Regione. Tanti i volontari che hanno partecipato all’iniziativa, distribuendo gratuitamente, nei circa 80 stabilimenti balneari aderenti tra Cattolica e i Lidi Ravennati, qualcosa come 14.500 kit magenta. All’interno dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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