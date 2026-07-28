Lo chiamavano Bulldozer | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:20 su Rete 4 va in onda “Lo chiamavano Bulldozer”, film del 1978 diretto da Michele Lupo e interpretato da Bud Spencer. La produzione è italo-tedesca.

Lo chiamavano Bulldozer: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Stasera, 28 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo chiamavano Bulldozer, film del 1978, di produzione italo-tedesca, diretto da Michele Lupo con protagonista Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Bulldozer è un ex giocatore di football americano ritiratosi improvvisamente e datosi alla vita errabonda in barca. Costretto a fermarsi nel porto di Livorno per un danno al motore, speronato da un sommergibile, incontra i militari del sergente Kempfer nella vicina base USA di Camp Darby (chiamato nel film Camp Durban) dediti al bullismo con i giovani locali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Lo chiamavano bulldozer

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