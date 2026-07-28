Negli ottavi di finale del fioretto maschile ai Mondiali di scherma, si sfidano otto paesi tra cui Italia contro Brasile, Cina contro Egitto, Giappone contro Spagna, e Corea contro Francia. La gara si svolge a partire dalle 6.30. Sono presenti anche incontri tra Hong Kong e Belgio, Polonia e Ungheria, Russia e Germania, e Canada contro Stati Uniti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCHERMA 5.12. Questo il tabellone degli ottavi del fioretto maschile: Italia-Brasile Cina-Egitto Giappone-Spagna Corea-Francia Hong Kong-Cina-Belgio Polonia-Ungheria Russia-Germania Canada-Stati Uniti 5.10: Questo il tabellone degli ottavi della spada femminile: Corea-Kazakistan Ucraina-Cina Italia-Svizzera Hong Kong-Cina-Russia Stati Uniti-Germania Polonia-Ungheria Estonia-Canada Israele-Francia 5.05: Sarà la Svizzera la rivale dell’Italia negli ottavi di finale della spada femminile. le elvetiche hanno superato 45.41 Singapore 5.00: L’Italia se la vedrà negli ottavi di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: spadiste con la Svizzera, fuiorettisti con il Brasile negli ottavi dalle 6.30

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