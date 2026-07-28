LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | spadiste con la Svizzera fuiorettisti con il Brasile negli ottavi dalle 6.30
Negli ottavi di finale del fioretto maschile ai Mondiali di scherma, si sfidano otto paesi tra cui Italia contro Brasile, Cina contro Egitto, Giappone contro Spagna, e Corea contro Francia. La gara si svolge a partire dalle 6.30. Sono presenti anche incontri tra Hong Kong e Belgio, Polonia e Ungheria, Russia e Germania, e Canada contro Stati Uniti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCHERMA 5.12. Questo il tabellone degli ottavi del fioretto maschile: Italia-Brasile Cina-Egitto Giappone-Spagna Corea-Francia Hong Kong-Cina-Belgio Polonia-Ungheria Russia-Germania Canada-Stati Uniti 5.10: Questo il tabellone degli ottavi della spada femminile: Corea-Kazakistan Ucraina-Cina Italia-Svizzera Hong Kong-Cina-Russia Stati Uniti-Germania Polonia-Ungheria Estonia-Canada Israele-Francia 5.05: Sarà la Svizzera la rivale dell’Italia negli ottavi di finale della spada femminile. le elvetiche hanno superato 45.41 Singapore 5.00: L’Italia se la vedrà negli ottavi di... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Notizie e thread social correlati
LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: azzurri senza difficoltà con Australia e Malesia. Spadiste e fiorettisti agli ottavi dalle 5.30Durante i Mondiali di scherma del 2026, le squadre italiane hanno superato agevolmente le prime fasi, battendo rispettivamente Australia e Malesia.
LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: nella notte in pedana spadiste e fiorettistiNella notte si sono svolte le gare di spada e fioretto maschile ai Mondiali di scherma a Hong Kong.
Temi più discussi: LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: due argenti per l’Italia con Filippo Macchi e Giulia Rizzi; Mondiali di Hong Kong 2026 – Oggi in palio le medaglie di spada maschile e sciabola femminile | Link risultati live e video; LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: finali stregate, argento per Di Veroli; Mondiali di Hong Kong 2026 – Oggi in palio le ultime medaglie individuali: in pedana fiorettiste e sciabolatori | Link risultati live e video.
Mondiali di Scherma 2026, l’Italia del Fioretto Femminile sul podio: Favaretto è oro, Errigo fa argento ilfaroonline.it/2026/07/27/mon… #news #notizie #cronaca x.com
https://federscherma.it/mondiali-di-hong-kong-2026-oggi-in-palio-le-medaglie-di-spada-maschile-e-sciabola-femminile-link-risultati-live-e-video/ facebook
LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: due argenti per l’Italia con Filippo Macchi e Giulia RizziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.04: L'ungherese Szemes vince 15-11 la sfida col polacco Rajski e si qualifica per gli ottavi del fioretto. Ora ... oasport.it
LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: finali stregate, argento per Di VeroliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Schembri 14-13 Di Veroli-Schembri 13-13 Di Veroli-Schembri 13-12 Di Veroli-Schembri 12-12 Di ... oasport.it