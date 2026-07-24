LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | nella notte in pedana spadiste e fiorettisti

Notizia in breve

Nella notte si sono svolte le gare di spada e fioretto maschile ai Mondiali di scherma a Hong Kong. La quarta giornata di competizioni ha visto in pedana gli atleti di queste due specialità, con le gare che si sono concluse nelle ultime ore. La diretta ha aggiornato in tempo reale sui risultati e le fasi finali delle competizioni. Oggi sono previste ulteriori gare e assegnazioni di medaglie.