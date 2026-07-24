LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | nella notte in pedana spadiste e fiorettisti
Nella notte si sono svolte le gare di spada e fioretto maschile ai Mondiali di scherma a Hong Kong. La quarta giornata di competizioni ha visto in pedana gli atleti di queste due specialità, con le gare che si sono concluse nelle ultime ore. La diretta ha aggiornato in tempo reale sui risultati e le fasi finali delle competizioni. Oggi sono previste ulteriori gare e assegnazioni di medaglie.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta giornata di gare ai Campionati Mondiali di scherma in programma a Hong Kong (Cina), la prima giornata in cui si assegnano i titoli. Scatta la caccia alle prime medaglie. Dopo tre giornate dedicate esclusivamente alle qualificazioni, i Mondiali di scherma 2026 di Hong Kong entrano finalmente nel vivo con l’assegnazione dei primi due titoli iridati. Sabato 25 luglio il programma propone le prove individuali di fioretto maschile e spada femminile, due gare nelle quali l’Italia si presenta con ambizioni importanti e con ben otto atleti in tabellone, quattro per ciascuna specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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