L’Italia ha conquistato due medaglie d’oro ai Mondiali di scherma in corso a Hong Kong. La squadra maschile di fioretto e quella femminile di spada hanno ottenuto il primo posto nelle rispettive discipline. Le competizioni si stanno svolgendo in questa città asiatica e coinvolgono atleti di diverse nazionalità. La vittoria italiana si aggiunge alle medaglie già conquistate in questa edizione del torneo.

Martedì la squadra italiana maschile di fioretto e quella femminile di spada hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma che si stanno tenendo a Hong Kong. I fiorettisti italiani Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini hanno battuto in una finale molto combattuta la nazionale di Hong Kong per 45 a 44. Anche la finale della spada a squadre femminile è stata tesa e le schermitrici Gaia Caforio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio hanno battuto l’Estonia per 31 a 30. L’Italia ha per ora vinto 7 medaglie (3 d’oro e 4 d’argento) a questi Mondiali ed è prima nel medagliere, davanti alla Corea del Sud che ha vinto 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilpost.it - L’Italia ha vinto altre due medaglie d’oro ai Mondiali di scherma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Martina Favaretto ha vinto l’oro nel fioretto ai Mondiali di scherma, dove l’Italia per ora è prima nel medagliere

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Favaretto ed Errigo splendide semifinaliste, altre due medaglie per l’Italia!Durante le semifinali dei Mondiali di scherma del 2026, Errigo affronterà l’atleta ucraina Alina Poloziuk, mentre Favaretto attende di conoscere la...

Temi più discussi: Le nazionali che hanno vinto due mondiali di calcio di fila: l’Italia di Pozzo e il Brasile di Pelè; Martina Favaretto ha vinto l'oro nel fioretto ai Mondiali di scherma, dove l'Italia per ora è prima nel medagliere; L'Italia apre i Mondiali con due argenti: secondo posto per il fiorettista Macchi e la spadista Rizzi; Chi ha vinto più volte i Mondiali di calcio, l’albo d’oro e la classifica con tutti i vincitori.

Martina Favaretto ha vinto l’oro nel fioretto ai Mondiali di scherma, dove l’Italia per ora è prima nel medagliere https://t.co/BoqVPv5jGd x.com

Le tre trappole della mobilità e del traffico. Ovvero: le tre false promesse dei sindaci e della politica reddit

L’Italia ha vinto altre due medaglie d’oro ai Mondiali di schermaMartedì la squadra italiana maschile di fioretto e quella femminile di spada hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma che si stanno tenendo a Hong Kong. I fiorettisti italiani Guillaume Bi ... ilpost.it

Martina Favaretto ha vinto l’oro nel fioretto ai Mondiali di scherma, dove l’Italia per ora è prima nel medagliereLunedì Martina Favaretto ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto ai Mondiali di scherma che si stanno tenendo a Hong Kong. Ha battuto in finale per 15 a 7 un’altra italiana, Arianna Errigo. Per Favare ... ilpost.it