Martina Favaretto ha vinto l’oro nel fioretto ai Mondiali di scherma dove l’Italia per ora è prima nel medagliere

Lunedì Martina Favaretto ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto ai Mondiali di scherma che si stanno tenendo a Hong Kong. Ha battuto in finale per 15 a 7 un’altra italiana, Arianna Errigo. Per Favaretto, che ha 24 anni, è la prima medaglia d’oro individuale in un Mondiale; ne aveva già vinte due a squadre sempre nel fioretto nel 2022 e nel 2023, mentre l’anno scorso aveva vinto il bronzo individuale. Alle Olimpiadi di Parigi del 2024 aveva vinto l’argento a squadre. I Mondiali di scherma si tengono ogni anno, quest’anno sono iniziati mercoledì 22 luglio e finiranno giovedì 30. L’Italia ha già vinto 5 medaglie ed è per ora prima nel... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Martina Favaretto conquista l'oro ai Mondiali e scoppia a piangere

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Le lacrime di Martina Favaretto: sei campionessa del mondo! La nostra atleta di #Noale, che ha iniziato la sua carriera a #Mestre, ha appena conquistato il titolo iridato a Hong Kong. @FIE_fencing @Federscherma x.com

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