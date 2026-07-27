Martina Favaretto ha vinto l’oro nel fioretto ai Mondiali di scherma dove l’Italia per ora è prima nel medagliere
Lunedì Martina Favaretto ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto ai Mondiali di scherma che si stanno tenendo a Hong Kong. Ha battuto in finale per 15 a 7 un’altra italiana, Arianna Errigo. Per Favaretto, che ha 24 anni, è la prima medaglia d’oro individuale in un Mondiale; ne aveva già vinte due a squadre sempre nel fioretto nel 2022 e nel 2023, mentre l’anno scorso aveva vinto il bronzo individuale. Alle Olimpiadi di Parigi del 2024 aveva vinto l’argento a squadre. I Mondiali di scherma si tengono ogni anno, quest’anno sono iniziati mercoledì 22 luglio e finiranno giovedì 30. L’Italia ha già vinto 5 medaglie ed è per ora prima nel... 🔗 Leggi su Ilpost.it
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Martina Favaretto conquista l'oro ai Mondiali e scoppia a piangere
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Medagliere Mondiali scherma 2026: l’Italia balza in testa con l’oro di Martina Favaretto!L’Italia si è aggiudicata l’oro nel medagliere dei Mondiali di scherma 2026, in corso a Hong Kong.
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MARTINA SUL TETTO DEL MONDO, ARIANNA OLTRE LA LEGGENDA! Parafrasando la celebre frase di Larry Bird su Micheal Jordan, oggi in pedana c'era Dio travestito da Martina Favaretto. Non ha solo vinto, ha letteralmente spazzato via tutte l facebook
Le lacrime di Martina Favaretto: sei campionessa del mondo! La nostra atleta di #Noale, che ha iniziato la sua carriera a #Mestre, ha appena conquistato il titolo iridato a Hong Kong. @FIE_fencing @Federscherma x.com
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Mondiali di Hong Kong, fioretto femminile: Favaretto da impazzire! Supera Errigo nel derby italiano ed è d'oroAlmeno bronzo per le azzurre: ora la veneta che ora affronteranno la giapponese Yuka Ueno (Favaretto), mentre Errigo alle 12.25 sfiderà l’ucraina Alina Poloziuk. gazzetta.it