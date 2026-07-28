L’Inter ha annunciato ufficialmente la firma di un nuovo contratto di sponsorizzazione sulla manica della maglia con una banca internazionale. L’accordo con BBVA è stato definito il più remunerativo della Serie A. La partnership entrerà in vigore nella prossima stagione e riguarda la presenza del logo della banca sul braccio della divisa ufficiale della squadra. Nessun dettaglio sui termini economici dell’accordo è stato divulgato.

di Francesco Aliperta L’Inter ufficializza il nuovo sponsor di manica: sarà partnership con BBVA e diventerà l’accordo più remunerativo della Serie A. L’ Inter ha un nuovo sponsor di manica: è stato infatti ufficializzato l’accordo tra F.C. Internazionale e il colosso bancario spagnolo BBVA, per una partnership fondata su una visione condivisa: «creare, attraverso innovazione e tecnologia, esperienze capaci di rafforzare il rapporto di fiducia tra le persone e i brand con cui scelgono di relazionarsi». LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Con questo accordo, BBVA diventa Official Sleeve Partner della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter ha un nuovo sponsor di manica: ufficiale la partnership con BBVA. Sarà l’accordo più remunerativo della Serie A

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