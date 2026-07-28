Da inizio luglio, le famiglie che vivono in alta Valle Camonica non hanno un pediatra disponibile, con un raggio di circa 40 chilometri tra Ponte di Legno e Cedegolo. Questa carenza di servizi sanitari essenziali obbliga molte persone a spostarsi lunghe distanze per le visite pediatriche. La mancanza di assistenza sanitaria specifica per i bambini è stata segnalata come un problema che influisce sulla qualità di vita e sulla possibilità di accesso alle cure.

Senza pediatra da Ponte di Legno a Cedegolo: è la situazione che dall’inizio di luglio sono costrette ad affrontare le famiglie che abitano in alta valle Camonica. Per questioni personali degli specialisti e organizzative dell’Asst, è stata sospesa l’apertura degli ambulatori di Edolo e di Ponte di Legno (in tutto, tre giorni a settimana). Già nei primi mesi dello scorso anno i residenti avevano dovuto fare i conti con una problematica simile e l’azienda socio sanitaria territoriale era corsa ai ripari incaricando una specialista che divideva la disponibilità tra i due ambulatori. A inizio mese però le difficoltà si sono ripresentate costringendo i genitori a percorrere fino a quaranta chilometri in auto per trovare un pediatra disponibile. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - L'inferno delle famiglie in Valle Camonica, 40 chilometri a luglio per trovare un pediatra: «La salute è un diritto, mancano servizi essenziali e poi ci lamentiamo del calo delle nascite...»

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