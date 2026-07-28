L' incendio della piattaforma ecologica di Novate Milanese visto dall' interno
I vigili del fuoco hanno pubblicato immagini dell’interno della piattaforma ecologica di Novate Milanese, colpita da un incendio. Durante l’incendio sono bruciati vari rifiuti, generando una colonna di fumo nero visibile dall’esterno. Non sono stati segnalati feriti. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota.
I vigili del fuoco hanno diffuso le immagini dell'incendio della piattaforma ecologica di Novate Milanese viste dall'interno. Sono bruciate diverse quantità di rifiuti che hanno dato origine a una densa colonna di fumo nero. La protezione civile ha suggerito ai cittadini di tenere chiuse le finestre delle proprie case e di evitare, ove possibile, di uscire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Incendio a Milano, la colonna di fumo nero si vede a chilometri di distanza
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