L' incendio della piattaforma ecologica di Novate Milanese visto dall' interno

Notizia in breve

I vigili del fuoco hanno pubblicato immagini dell’interno della piattaforma ecologica di Novate Milanese, colpita da un incendio. Durante l’incendio sono bruciati vari rifiuti, generando una colonna di fumo nero visibile dall’esterno. Non sono stati segnalati feriti. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota.