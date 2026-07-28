L’impegno degli Scout per la sicurezza

Il responsabile legale del gruppo scout Prato 6 ha commentato l’episodio in cui un gruppo di Scout, accampato in un’area senza segnale, ha richiesto l’intervento della Protezione civile.

Dopo l’episodio che ha visto coinvolto un gruppo di Scout accampati in una zona senza segnale e per i quali si era messa in moto la Protezione civile, interviene Marco Trinci, il responsabile legale del gruppo scout Prato 6. "Le persone non erano disperse in montagna ma si trovavano in un terreno di proprietà privata, regolarmente segnalati al comune di Fivizzano e ai carabinieri come “ campo fisso per 12 giorni” in tale sede – spiega Trinci – Erano in contatto con noi a Prato, quindi non dispersi, e hanno seguito e osservato tutte le regole di accantonamento in uso e a norma di legge. Inoltre, vi è stato un attento monitoraggio delle condizioni meteorologiche e per questo hanno valutato di non dare l’allarme". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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1941 Chief Scout honours heroic Bermondsey Boy Scouts

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