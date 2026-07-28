L' iconica Trump dance del Presidente Usa sulle note di Ymca a un comizio in Michigan
Al termine di un comizio in Michigan, il presidente degli Stati Uniti ha ballato sulle note di YMCA, attirando gli applausi del pubblico. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, diventando immediatamente virale. La danza, eseguita in modo spontaneo, ha coinvolto il leader mentre si muoveva tra gli spettatori, con un sorriso sul volto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito all'episodio.
(Agenzia Vista) Usa, 28 luglio 2026 Ecco l'iconica "Trump dance" del Presidente Usa Donald Trump sulle note di Ymca al termine di un comizio in Michigan, tra gli applausi del pubblico. WhiteHouse - not for sale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Mikel Merino hace el baile de Trump cuando el presidente de Estados Unidos les entrega el trofeo
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