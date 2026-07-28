L' iconica Trump dance del Presidente Usa sulle note di Ymca a un comizio in Michigan

Notizia in breve

Al termine di un comizio in Michigan, il presidente degli Stati Uniti ha ballato sulle note di YMCA, attirando gli applausi del pubblico. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, diventando immediatamente virale. La danza, eseguita in modo spontaneo, ha coinvolto il leader mentre si muoveva tra gli spettatori, con un sorriso sul volto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito all'episodio.