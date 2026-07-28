L’ex chiesa ritrovata Il jolly del Roverella
L’ex chiesa del Santo Spirito, precedentemente considerata come possibile sede del Museo Fioravanti, avrà una diversa destinazione. La decisione riguarda la riqualificazione degli spazi, suscitando l’interesse di chi si occupa di cultura e patrimonio. La struttura, situata nel quartiere Roverella, sarà riutilizzata con finalità diverse rispetto a quelle inizialmente previste. La modifica delle destinazioni si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana e culturale dell’area.
L’ex chiesa del Santo Spirito, che durante la precedente sindacatura prima di Enzo Lattuca era stata individuata come possibile sede del Museo Fioravanti, troverà una diversa identità, che solleva l’interesse di chi apprezza gli spazi culturali. Al termine del restauro ancora in corso, l’edificio di via Milani diventerà lo spazio espositivo ed artistico, ma è riduttivo definirlo solo così, del complesso Roverella dedicato ad una pluralità di eventi, con gestione affidata a un soggetto privato attraverso un bando del Settore Patrimonio. La nuova sala mostre contribuirà anche ad ampliare la rete degli spazi dedicati alle arti figurative a Cesena, anche se non sarà la sua prima funzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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