L’ex chiesa ritrovata Il jolly del Roverella

Notizia in breve

L’ex chiesa del Santo Spirito, precedentemente considerata come possibile sede del Museo Fioravanti, avrà una diversa destinazione. La decisione riguarda la riqualificazione degli spazi, suscitando l’interesse di chi si occupa di cultura e patrimonio. La struttura, situata nel quartiere Roverella, sarà riutilizzata con finalità diverse rispetto a quelle inizialmente previste. La modifica delle destinazioni si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana e culturale dell’area.