Una giovane donna mummificata è stata ritrovata in una chiesa. La pronipote ha dichiarato di aver vissuto un momento di grande emozione nel poterla vedere idealmente dopo la morte. Ha aggiunto di aver comunicato subito ai cugini lontani dall’Irpinia la notizia del ritrovamento, sottolineando la forte commozione provata in quel momento. La scoperta è avvenuta recentemente, ma non sono stati forniti dettagli sul luogo esatto o le circostanze del ritrovamento.

«È stato per me un privilegio poter riabbracciare idealmente Maria Macrina dopo la sua morte. Quando ho ricevuto la notizia del ritrovamento la commozione è stata fortissima e l’ho subito comunicato agli altri cugini che vivono lontano dall’Irpinia». A raccontarlo è Maria Rosaria Grillo, 83 anni, insegnante in pensione, nata e cresciuta a Prata Principato Ultra e parente di Maria Macrina, la donna mummificata le cui spoglie sono state ritrovate in occasione dei lavori in corso nella chiesa dell’Immacolata nell’ambito di un progetto PNRR portato avanti dalla diocesi di Avellino «Maria era la sorella del mio trisavolo, Francesco. Sono nata nella stessa casa di famiglia in cui è nata lei, semplicemente cento anni dopo». 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Giovane donna mummificata e ritrovata in chiesa, la pronipote: «Un privilegio vederla, commozione fortissima»

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Aveva 26 anni: la mummia dellOttocento ritrovata in una chiesa dellIrpinia

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