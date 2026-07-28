L’errore e la sua ombra digitale

Partiamo dalla notizia. Joel Feder, giornalista automobilistico di The Drive, stava provando una Range Rover, messa a disposizione del produttore, con una targa speciale del New Jersey: 34 10 DTM. A Los Angeles era stata denunciata come rubata una targa simile, 34 03 DTM, ma nel rapporto sarebbe stata registrata in forma incompleta come 34 DTM. Le telecamere automatiche di Flock Safety avrebbero letto soltanto i caratteri più grandi della targa di Feder, ignorando il “10”, scritto in caratteri più piccoli. La corrispondenza ha attivato un’allerta condivisa e il veicolo sarebbe stato seguito per giorni, fino al fermo in Minnesota da parte di quattro pattuglie. 🔗 Leggi su Panorama.it

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