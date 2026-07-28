Leonardo ha lanciato il programma “Digital Horizon – A New Era of Collaboration” in collaborazione con Microsoft Italia. L’obiettivo è supportare l’azienda nel processo di trasformazione digitale, adottando la piattaforma cloud Microsoft 365 e integrando l’intelligenza artificiale generativa. La collaborazione prevede l’impiego di strumenti digitali avanzati per migliorare le attività interne e i servizi offerti. Il progetto riguarda l’intero gruppo e si concentra sull’innovazione tecnologica attraverso soluzioni di intelligenza artificiale e cloud computing.

Leonardo ha annunciato l’avvio di “Digital Horizon – A New Era of Collaboration”, un nuovo programma sviluppato insieme a Microsoft Italia per accompagnare l’evoluzione digitale del Gruppo attraverso l’adozione della piattaforma cloud Microsoft 365 e dell’Intelligenza Artificiale generativa. L’iniziativa punta a introdurre nuove modalità di collaborazione e a supportare l’integrazione progressiva dell’IA nei processi di lavoro aziendali, facendo leva sulle funzionalità di Copilot. Il programma rappresenta una nuova fase del percorso di digitalizzazione di Leonardo e coinvolgerà circa 50mila persone del gruppo di piazza Monte Grappa.... 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Leonardo e Microsoft fanno squadra sull’intelligenza artificiale. Che cos’è Digital Horizon

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