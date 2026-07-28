L'emergenza non sono i NO Tav o il costo del carburante | è la crisi climatica

Notizia in breve

Il governo non ha dichiarato emergenza sulla crisi climatica, nonostante i segnali evidenti. La priorità rimangono i no Tav e il costo del carburante, mentre i cambiamenti climatici continuano a peggiorare. L'attenzione si concentra su questioni di natura politica e economica, lasciando in secondo piano le conseguenze ambientali. Non sono stati adottati provvedimenti urgenti per fronteggiare l’aumento delle temperature e le conseguenze sui territori.