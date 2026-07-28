Il confronto tra il Comune di Bologna e il Governo prosegue a seguito delle violenze in piazza. Il Governo ha accusato il sindaco Matteo Lepore, che ha risposto chiedendo unità. Da ieri, il sindaco è sotto scorta a causa delle tensioni. La discussione riguarda le modalità di gestione delle manifestazioni e la risposta alle violenze avvenute in città. Nessuna delle parti ha annunciato cambiamenti immediati nelle proprie posizioni.

Il nervoso braccio di ferro tra Bologna e il Governo continua. Da una parte del tavolo ancora il sindaco Matteo Lepore, da ieri sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute via social (che stanno continuando, da quanto si apprende) per aver convocato in piazza il 20 luglio una manifestazione per Abderrahim Fakir, morto il giorno prima durante un intervento della polizia nella periferia bolognese del Pilastro, seguito dalla notte di guerriglia che ha portato a devastazioni, auto bruciate, scritte violente e a un bilancio di oltre 60 agenti feriti. Dall’altra parte Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, e Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le violenze di piazza. Il Governo accusa Lepore. Lui smorza: "Serve unità"

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