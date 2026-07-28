Le spadiste hanno vinto il titolo mondiale, ottenendo un oro che non avevano mai conquistato prima. La vittoria rappresenta il risultato di un percorso lungo e consolidato nel tempo. Le atlete hanno esultato con entusiasmo, sottolineando che si tratta di un traguardo importante per la loro carriera e per il gruppo. La conquista è stata celebrata come un momento storico per la disciplina.

L’oro mondiale è il punto d’arrivo di un percorso costruito nel tempo, ma anche il desiderio di un gruppo che non aveva mai smesso di credere nelle proprie potenzialità. Le parole delle spadiste azzurre, dopo il trionfo ai Mondiali di scherma a Hong Kong, raccontano meglio di qualsiasi risultato il significato di una vittoria che completa una straordinaria collezione di successi: dopo l’oro olimpico, arriva anche il titolo iridato. La prima a dare voce alla soddisfazione della squadra è Alberta Santuccio, protagonista anche dell’ultimo assalto che ha consegnato all’ Italia il successo per 31-30 contro l’Estonia. Per la siciliana, il titolo mondiale rappresentava il tassello che ancora mancava nel percorso del quartetto azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le spadiste raggianti per il titolo iridato: “Un oro che ci mancava, è un pezzo di storia”

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