L’australiana Jessica Fox ha vinto l’oro nel C1 ai Mondiali di canoa slalom a Oklahoma City. Si tratta del suo terzo titolo iridato, dopo le vittorie nel kayak cross e nel K1 a squadre. La competizione si è svolta negli Stati Uniti, senza partecipanti italiane nel kayak individuale femminile. Fox ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità olimpica per la prima volta in questa sede.

Il primo titolo iridato in una specialità olimpica viene assegnato ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sede dei Mondiali senior 2026 di canoa slalom: nel kayak individuale femminile, senza azzurre al via, l’oro va all’australiana Jessica Fox, che cala il tris dopo i successi nel kayak cross individuale e nel K1 a squadre. L’oceanica, infatti, centra il terzo oro sulle tre gare a cui finora ha preso parte: Fox si impone grazie ad un percorso netto in 92.06, andando a precedere la statunitense Evy Leibfarth, d’argento in 93.37, a 1.31, con una gara priva di penalità, mentre il bronzo va alla britannica Kimberley Woods, terza a causa di 2 penalità, in 94. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa slalom, Jessica Fox conquista l’oro iridato nel C1: terzo titolo per l’australiana

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Jess Fox Wins Second Gold of The Weekend / 2026 ICF Canoe-Kayak Slalom World Cup Prague Czechia

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