Le sagre italiane hanno un nuovo nemico invisibile | perché le intelligenze artificiali stanno cancellando il folklore locale

Le sagre italiane stanno affrontando un problema inatteso: le intelligenze artificiali stanno generando locandine false che imitano lo stile tradizionale. Queste creano immagini con colori vivaci, caratteri informali e loghi degli sponsor posizionati casualmente, inserendo anche errori ortografici. Le locandine generate digitalmente vengono diffuse online, creando confusione tra i partecipanti e rischiando di sostituire le pubblicità originali.

Chiunque abbia girovagato per i paesi della provincia italiana conosce bene quelle locandine: colori fluorescenti, font Comic Sans usati senza ritegno, loghi degli sponsor piazzati dove capita, errori di ortografia che strappano un sorriso. Erano brutte, certo, ma erano nostre. Avevano un’identità, un’anima artigianale che raccontava tanto della comunità che le aveva prodotte quanto del prodotto gastronomico che celebravano. Dal 2022, l’account Instagram Sagre Brutte ha fatto di questi manifesti un fenomeno culturale, catalogandoli con uno slogan che è diventato un manifesto: “ poster brutti, sagre belle “. L’intento non è mai stato quello di deridere, ma di celebrare un’estetica popolare che rappresenta un pezzo autentico del folklore italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli Stati Uniti temono le intelligenze artificiali cinesiA gennaio 2025, una società cinese poco conosciuta ha lanciato un modello di intelligenza artificiale che si è dimostrato capace di competere con le...

Hanno lasciato sole dieci intelligenze artificiali in una città virtuale ed è successo di tutto: furti, incendi, storie d’amore e un agente che ha votato la propria eliminazioneIn un esperimento condotto dalla startup americana Emergence AI, dieci intelligenze artificiali sono state lasciate sole in una città virtuale.

Temi più discussi: Il Guardian celebra le sagre italiane: è così che si scopre l’Italia più vera; Tutte le sagre d'agosto: guida agli appuntamenti da non perdere, con il Lago di Como protagonista; Le AI si sono prese anche le sagre; Le Migliori Sagre di Agosto 2026 in Italia: Guida ai Sapori e alle Feste Popolari Da Non Perdere.

Le AI si sono prese anche le sagreDal 2022 l’account Instagram Sagre Brutte pubblica locandine di sagre ed eventi paesani italiani, che spesso si fanno notare per le illustrazioni o grafiche amatoriali e dall’estetica discutibile. L’i ... ilpost.it

Il Guardian celebra le sagre italiane: è così che si scopre l’Italia più veraPrezzi popolari, tavolate infinite e ricette di famiglia: il Guardian racconta perché le sagre italiane affascinano i turisti stranieri ... siviaggia.it