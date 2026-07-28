Le Provinciali di Lecce finiscono in parità Boom della Lega di Marti Restano fuori M5s e la civica decariana Prossima

Da lecce.corriere.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni provinciali di Lecce si sono concluse con un pareggio tra i candidati, mentre la Lega ha ottenuto il massimo dei voti, conquistando la leadership del centrodestra nel nuovo Consiglio di Palazzo dei Celestini. Il partito, sostenuto dal senatore Roberto Marti, ha eletto tutti e quattro i candidati schierati e ha superato Fratelli d’Italia in numero di consiglieri. Restano fuori dal nuovo consiglio il Movimento 5 Stelle e la civica Prossima.

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La Lega fa il pieno alle elezioni provinciali di Lecce e si prende la leadership del centrodestra nel nuovo Consiglio di Palazzo dei Celestini. Il partito del senatore Roberto Marti elegge i quattro candidati schierati e supera Fratelli d'Italia per numero di consiglieri, diventando il vero protagonista della tornata elettorale. Sul piano della governabilità il Consiglio provinciale si divide in perfetta parità, con otto consiglieri per il centrosinistra e otto per il centrodestra, ma il presidente della Provincia Fabio Tarantino conserva la maggioranza grazie al proprio voto, che porta gli equilibri a 9 contro 8. Nel centrosinistra il Partito Democratico si conferma il pilastro della maggioranza. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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