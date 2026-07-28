Le Provinciali di Lecce finiscono in parità Boom della Lega di Marti Restano fuori M5s e la civica decariana Prossima

Notizia in breve

Le elezioni provinciali di Lecce si sono concluse con un pareggio tra i candidati, mentre la Lega ha ottenuto il massimo dei voti, conquistando la leadership del centrodestra nel nuovo Consiglio di Palazzo dei Celestini. Il partito, sostenuto dal senatore Roberto Marti, ha eletto tutti e quattro i candidati schierati e ha superato Fratelli d’Italia in numero di consiglieri. Restano fuori dal nuovo consiglio il Movimento 5 Stelle e la civica Prossima.