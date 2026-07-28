Le mantidi giganti asiatiche sono già nei giardini italiani Il nemico naturale? I gatti domestici

Da open.online 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le mantidi giganti asiatiche, Hierodula tenuidentata e Hierodula patellifera, sono arrivate nei giardini italiani e sono state riconosciute come specie aliene invasive. Questi insetti sono state avvistate in alcune aree e il loro nemico naturale sono i gatti domestici. La presenza di queste mantidi in Europa è stata ufficialmente confermata come invasione di specie straniere.

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Due specie di mantidi giganti asiatiche presenti in Europa, Hierodula tenuidentata e Hierodula patellifera, sono state ufficialmente classificate come specie aliene invasive. Lo stabilisce uno studio pubblicato sul Journal of Orthoptera Research il 9 febbraio 2026, condotto da Roberto Battiston del Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di Vicenza. Secondo i ricercatori, il riscaldamento climatico sta accelerando la loro espansione verso nord, e le popolazioni nelle aree mediterranee e continentali sono cresciute in modo significativo negli ultimi anni. Le due specie sono fisicamente più grandi della mantide europea comune ( Mantis religiosa ), si riproducono quasi al doppio della velocità e si stanno insediando stabilmente in parchi e giardini di Italia, Spagna, Portogallo e Francia. 🔗 Leggi su Open.online

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