Technogym firmato il contratto integrativo | c’è anche il permesso per curare cani e gatti Gli animali domestici sono parte della famiglia

Il 25 luglio 2026 è stato firmato il nuovo contratto integrativo di Technogym presso la sede di Confindustria Romagna a Forlì. Tra le novità, è stato inserito un permesso specifico per i dipendenti di prendersi cura di cani e gatti durante l’orario di lavoro. La firma è arrivata dopo un confronto durato e si inserisce nel quadro delle norme riguardanti i diritti dei lavoratori.

Cesena, 25 luglio 2026 – Una firma attesa, arrivata al termine di un confronto complesso ma fondamentale per il futuro industriale del territorio. Nella sede di Confindustria Romagna a Forlì è stato siglato il rinnovo del contratto integrativo di Technogym. Un accordo che guarda avanti senza dimenticare i diritti fondamentali e che introduce novità destinate a fare da apripista in tutta Italia: dalla partecipazione attiva dei dipendenti alle decisioni aziendali, fino a un inedito permesso retribuito per le urgenze veterinarie dei propri animali domestici. Collaborazione tra lavoratori e imprese. Il cuore nobile dell’intesa affonda le sue radici direttamente nei principi della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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