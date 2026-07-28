L a solita frangia d’ordinanza che l’accompagna fin da bambina lascia il posto al camaleontismo più radicale. Per il suo ultimo progetto, Dakota Johnson compie una trasformazione da manuale, calandosi nei panni di Marilyn Monroe. L’occasione per questo cambio di connotati è Flesh Impact, il cortometraggio diretto da Maggie Gyllenhaal. Dakota Johnson libera, maliziosa e sicura di sé. La nuova cool girl di Calvin Klein X Il nuovo look di Dakota Johnson. Il makeover totale per il suo ultimo ruolo, riscrive completamente l’estetica dell’attrice 36enne. Che appare del tutto trasformata nelle primissime immagini di Flesh Impact, il film di 17 minuti che sarà presentato Fuori Concorso all’83ma Mostra del cinema di Venezia per celebrare il centenario della nascita della diva americana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Iodonna.it - L'attrice si trasforma completamente per calarsi nei panni di Marilyn Monroe in "Flesh Impact", il nuovo cortometraggio di Maggie Gyllenhaal atteso alla Mostra del Cinema di Venezia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mostra del Cinema di Venezia 2026: annunciata la giuria internazionale di Venezia 83 presieduta da Maggie GyllenhaalLa giuria internazionale di Venezia 83, che assegnerà il Leone d’Oro e altri premi, è stata annunciata.

Leggi anche: Maggie Gyllenhaal: da madrina di Venezia 83 alla vittoria del President’s Award a Karlovy Vary. “Combattere gli stereotipi sulle donne è il mio obiettivo”

Temi più discussi: Montgomery Clift, 60 anni senza l’attore che cambiò Hollywood; Santa Marinella | Mostra 'Happy Birthday to You Marilyn Monroe'; Castello di Santa Severa: teatro, danza, Fabrizio Moro e Marilyn Monroe sul mare; Cinema nel parco. Vino, grandi classici e l’omaggio a Tondelli.

Perché la sintesi culturale associativa è diventata così rara nel pop? reddit

100 anni di Marilyn Monroe: i matrimoni, la carriera e la morte. Ecco chi era la star del desiderioIl 1 giugno 1926, nell'assolata città di Los Angeles, veniva al mondo Norma Jeane Mortenson Baker, che il mondo avrebbe poi ricordato con un altro nome: Marilyn Monroe. A distanza di 100 anni dalla ... ilgiornale.it

Nei luoghi di Marilyn Monroe per il centenario della nascita(di Gina Di Meo) Siamo tutti delle stelle e meritiamo di brillare. Così diceva una delle incone del cinema più riconoscibili al mondo, Marilyn Monroe. Il 1 giugno ricorrerà il centenario della sua ... ansa.it