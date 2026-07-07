Un nome sta rilucendo quest’anno su tutti. Stiamo parlando di Maggie Gyllenhaal, regista, sceneggiatrice e produttrice. Reduce da pochissimo alla regia con il suo ultimo lavoro: The Bride!, si prepara ad un estate a lei dedicata. Dall’elezione a presidentessa di giuria di Venezia 83 al prestigioso premio ceco. Ripercorriamo insieme le mille sfumature di questa regista portentosa e delle battaglie etiche che il suo cinema vuole indire. Forti emozioni in Repubblica cieca. In solo due uscite alla regia, la onorata del Karlovy Vary Film Festival Maggie Gyllenhaal è riuscita a sovvertire più di 100 anni di stereotipi femminili cinematografici: “The Lost Daughter” ha riconosciuto gli aspetti più oscuri della maternità e ciò che ci si aspetta dalle donne, mentre “The Bride” ha dato alla Sposa di Frankenstein agenzia e autonomia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Maggie Gyllenhaal: da madrina di Venezia 83 alla vittoria del President’s Award a Karlovy Vary. “Combattere gli stereotipi sulle donne è il mio obiettivo”

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