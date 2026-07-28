L’allarme sulle maschere full face Non fatele usare ai bambini sotto i sei anni Attenti all’anidride carbonica

Le maschere full face per lo snorkeling stanno diventando molto diffuse tra i bambini, grazie alla possibilità di respirare liberamente sott’acqua senza bisogno di boccagli. Tuttavia, è stato lanciato un avviso: non utilizzarle sotto i sei anni e fare attenzione alla possibile accumulo di anidride carbonica all’interno delle maschere. La preoccupazione riguarda il rischio di ipercapnia, soprattutto in età pediatrica.

Respirare con naso e bocca liberamente sott’acqua, senza la fatica del boccaglio tradizionale. È la promessa che ha reso le maschere da snorkeling full face un oggetto popolarissimo e diffusissimo sulle spiagge, soprattutto tra i più piccoli. Eppure, proprio dietro questa comodità, si nasconde una insidia poco conosciuta che ha spinto il Ministero della Salute a lanciare un’allerta, richiamando avvisi europei e segnalazioni dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste: il rischio di accumulo di anidride carbonica all’interno del dispositivo, con conseguenze che possono rivelarsi drammatiche. A chiarire i termini della questione al Fatto Quotidiano è il professor Marco Piastra, Direttore della Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Gemelli – Università Cattolica di Roma. 🔗 Leggi su Open.online

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