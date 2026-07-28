Il ritiro del Napoli a Dimaro è stato il luogo scelto per le prime sperimentazioni del nuovo allenatore. Dopo aver analizzato i giocatori, ha deciso di provare sia Vergara come mezzala, sia un giovane esterno. La sessione di allenamento ha visto nuovi ruoli e posizioni, senza ancora confermare le formazioni ufficiali. Il tecnico ha iniziato a testare diverse combinazioni per valutare le opzioni a disposizione della squadra.

Se Vergara ci crede. Il laboratorio Allegri ha riaperto. A Dimaro, nel ritiro del Napoli. Max il livornese ha studiato i calciatori del Napoli e ha avviato le sue sperimentazioni. Guidato dall’esperienza e dalla visione che lo ha sempre contraddistinto, ha partorito due idee: Vergara mezz’ala perché il 23enne – quindi non giovanissimo – ha grande spinta nelle gambe, ha la forza per ricoprire quel ruolo, sa anche proteggere, magari deve solo imparare a essere meno irruente in questo calcio in cui non ci si può nemmeno sfiorare. Se Vergara ci crede, Allegri gli ha cambiato la Carrera. Altrimenti si vedrà. Giovane come Mandzukic?. L’altra invenzione si chiama Giovane il brasiliano preso a gennaio dal Verona e pagato anche abbastanza (20 milioni). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Laboratorio Allegri: non solo Vergara mezzala, anche Giovane esterno

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Vergara mezzala, l’intuizione di Allegri cambia il NapoliIl nuovo allenatore del Napoli ha deciso di schierare Antonio Vergara come mezzala, modificando così la formazione iniziale.

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