Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta cercando di mediare nella vertenza Dumarey, che riguarda 35 lavoratori. Il governo ha avviato un tentativo di conciliazione per evitare i licenziamenti, ma la decisione finale non è ancora stata presa. La situazione resta in sospeso, con le parti coinvolte che attendono un esito.

Il conto alla rovescia è iniziato, ma la partita non è ancora chiusa. Sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy resta aperta la vertenza Dumarey, con il destino di 35 lavoratori ancora sospeso. Durante l’incontro - spiega una nota di Fiom Cgil – tra azienda, sindacati e governo, le posizioni sono rimaste distanti. Dumarey, si apprende, ha confermato la volontà di procedere con i licenziamenti annunciati per il 31 luglio. Una decisione contestata duramente dalle organizzazioni sindacali, che hanno ribadito la richiesta di ritirare gli esuberi. La Fiom Cgil ha chiesto l’avvio di un percorso alternativo capace di tutelare l’occupazione e garantire continuità produttiva allo stabilimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vertenza Dumarey al MiMit. Il Governo tenta la mediazione per fermare i licenziamenti

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