la rabbia della generazione z riguarda tutti

La generazione Z in India ha manifestato il proprio malcontento, un fenomeno già osservato in Nepal, Madagascar, Perù e Marocco. Le proteste sono state organizzate in diverse città e hanno coinvolto giovani di età variabile, che hanno espresso rabbia e insoddisfazione. Le manifestazioni sono state pacifiche e si sono svolte in vari luoghi pubblici, con partecipanti che hanno portato cartelli e slogan. La mobilitazione si inserisce in un più ampio movimento di protesta tra i giovani di questa fascia d’età in vari paesi.

La rabbia della generazione Z è esplosa anche in India. Dopo casi simili in Nepal, Madagascar, Perù e Marocco, anche i giovani indiani hanno manifestato tutto il loro malcontento. È un malessere generazionale a cui i governi non sono in grado di rispondere, tanto è profondo ed esistenziale. In India le manifestazioni sono nate contro la corruzione che determina concorsi e test d’ingresso universitari in grado di condizionare una parte importante del futuro di ragazze e ragazzi. È bastato che il presidente della corte suprema indiana Surya Kant chiamasse i manifestanti “scarafaggi” per trasformare una semplice protesta in una rivolta. Il... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Derrière les rires : Le vrai visage des grands comiques

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