alla riunione della nato temono tutti la rabbia di trump

I leader della NATO si riuniscono oggi in Turchia, con particolare attenzione alle possibili reazioni del presidente degli Stati Uniti. Le discussioni sono incentrate su questioni di sicurezza e alleanze, mentre si cerca di mantenere un clima di cooperazione. La presenza e il comportamento del rappresentante americano sono osservati con attenzione, dato il suo ruolo nel definire le strategie dell’alleanza. La tensione tra i membri riguarda anche le modalità di risposta a sfide comuni, senza che siano stati ancora annunciati risultati ufficiali.

Gli incontri tra i leader dell'alleanza iniziano oggi in Turchia, e ancora una volta tutto è pensato per blandire il presidente americano Alla riunione della Nato che si tiene nella capitale turca Ankara martedì e mercoledì, l’obiettivo principale è evitare a tutti i costi quella che alcuni media hanno definito una «Trump explosion», cioè un’esplosione di rabbia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro i suoi alleati. Sono tante le ragioni per cui potrebbe avvenire. Trump è arrabbiato con gli alleati della Nato perché sostiene che non spendano abbastanza nella difesa, lasciando tutto il peso agli Stati Uniti. È arrabbiato perché ritiene di non essere stato aiutato e sostenuto a sufficienza durante la sua guerra contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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