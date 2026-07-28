la piaga del caporalato supportate 43 vittime

Il comune e i sindacati hanno firmato un protocollo di collaborazione per rafforzare la rete territoriale contro il caporalato. La misura mira a tutelare 43 vittime di sfruttamento lavorativo. L’accordo prevede azioni coordinate per identificare e supportare le persone coinvolte in pratiche di caporalato. Nessuna modifica o interpretazione è stata fornita, e l’obiettivo è di garantire interventi più efficaci sul territorio.

Comune e sindacati insieme contro il caporalato: rafforzata la rete territoriale per la tutela delle vittime attraverso un protocollo di collaborazione per il contrasto dello sfruttamento lavorativo. Che esiste anche a Ravenna - certo non nella misura in cui è frequente in certe zone agricole del Sud Italia - dove dal 2023 sono state supportate 43 persone. In questo contesto, il Comune di Ravenna e le organizzazioni sindacali Cgil territoriale di Ravenna, Cisl Romagna e Uil Cst Ravenna hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato. L’accordo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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