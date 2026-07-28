Elly Schlein ha rilasciato un’intervista che ha suscitato reazioni nel suo stesso partito, creando tensioni tra i membri del campo largo. La segretaria del Pd ha parlato di strategie e obiettivi, generando discussioni interne e scombinando possibili alleanze. La sua dichiarazione ha provocato una vera e propria scossa, con effetti che potrebbero influenzare le future alleanze politiche e le dinamiche all’interno del partito.

Una bomba? Di più. Un missile balistico lanciato da Elly Schlein nel suo stesso campo di gioco. L’intervista della segretaria del Pd al Foglio di giovedì semina il terreno dell’intesa di mine e trappole micidiali. Forse il vero obiettivo è proprio questo. Far saltare l’accordo elettorale con Giuseppe Conte e liberare il campo dal fastidio di un competitor agguerrito nella corsa alla candidatura del campo largo. Il Pd, ha promesso Schlein, appoggerà incondizionatamente l’Ucraina nella guerra con la Russia, confermando l’invio di armi a Kiev. Un bellicismo proprio all’Europarlamento del gruppo piddino. “ Putin ha violato il diritto internazionale con un invasione criminale”: ergo va ricercata “una pace giusta dal punto di vista dell’Ucraina, come ripete spesso il presidente Mattarella”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La mossa regina di Schlein che sfascia il campo largo (e forse l’obiettivo era quello)

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