Bianca Balti e Alessandro Cutrera hanno condiviso pubblicamente una riflessione sulla loro relazione, menzionando una promessa fatta due anni fa che non è stata mantenuta. La modella ha espresso sentimenti di amore e nostalgia, senza dettagli aggiuntivi. La reazione di Chiara Ferragni, nota influencer, è stata di sorpresa e interesse, senza ulteriori commenti o interventi successivi. La vicenda è stata riportata attraverso un post sui social media, senza sviluppi legali o ufficiali.

Milano – Una dichiarazione semplice e spontanea. Come la persona che l’ha fatta. L a top model lodigiana Bianca Balti ha celebrato l’amore e il suo compagno, il pilota automobilistico Alessandro Cutrera, con una carrellata di video e foto insieme e un messaggi o: “Due anni fa, il tuo compleanno mi ha dato un pretesto per infrangere la promessa che mi ero data di non stare con un uomo per un intero anno – ha scritto la modella e presentatrice tv- Grazie a Dio per il tuo compleanno, grazie a Dio per il giorno in cui sei nato. Siamo insieme da allora. Con l’augurio per anni più facili davanti a noi. Ti amo”. Roma 6 Maggio 2026 Red Carpet degli Arrivi alla 71ma edizione dei David di Donatello Nella Foto: Bianca Balti Foto Credit: Andrea Bracaglia- AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Un amore lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La lezione d’amore di Bianca Balti e Alessandro Cutrera: “Quella promessa (infranta) due anni fa”. La reazione di Chiara Ferragni

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