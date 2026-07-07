Milan febbre Amorim | lo sbarco a Linate e quella promessa infranta sul Manchester United

Ieri pomeriggio, l'aeroporto di Linate Prime ha visto l’arrivo di un nuovo allenatore del Milan poco dopo le 14:00. L’evento ha segnato il primo momento ufficiale della nuova gestione tecnica della squadra. La presenza dell’allenatore è stata accompagnata da aspettative legate a un possibile trasferimento dal club, ma alcune promesse relative a un trasferimento al Manchester United non sono state mantenute. La situazione ha suscitato attenzione tra i tifosi e i media presenti.

Ieri pomeriggio, poco dopo le ore 14:00, l'aeroporto di Linate Prime ha fatto da scenario al primo, storico capitolo della nuova era tecnica rossonera. Con qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia, è atterrato a Milano il jet privato con a bordo Rúben Amorim, il nuovo allenatore scelto dalla dirigenza di via Aldo Rossi per guidare il Milan nel prossimo triennio. L'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United tocca con mano l'universo milanista per la prima volta nella sua carriera, portando con sé un carico di aspettative altissimo e una visibile dose di entusiasmo. Tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola hanno comprensibilmente dedicato le prime pagine e ampi approfondimenti allo sbarco del portoghese in Italia, analizzando l'impatto mediatico e tattico di una scelta forte della società. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan, Amorim nuovo allenatore e le prossime mosse | Calciomercato

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