La guerra ci fa paura | le voci dei giovani finlandesi al confine con la Russia | VIDEO
Al confine con la Russia, alcuni giovani finlandesi esprimono timori riguardo alla possibilità di un conflitto armato. In Finlandia, il servizio militare è obbligatorio e si svolge in un contesto di preoccupazione crescente. Le testimonianze raccolte mostrano un sentimento di insicurezza tra i giovani, che vivono con la consapevolezza delle tensioni geopolitiche nella regione. La paura di un escalation militare è condivisa tra i partecipanti al servizio e la popolazione.
https:www.tpi.itappuploads202607RaiIlFattoreUmanoFinlandiaServizioMilitare.mp4 Fare il servizio militare in Finlandia oggi con il timore che domani un conflitto possa scoppiare per davvero. A Il Fattore Umano (in onda martedì 28 luglio alle 23.05 su Rai 3) le testimonianze di giovani militari pronti a schierarsi per la difesa del loro Paese a un passo dal confine con la Russia. La Finlandia non ha mai eliminato la leva obbligatoria, può contare su più di 200mila soldati e, soprattutto, si basa su un sistema di riservisti richiamabili fino a 65 anni. I cittadini arruolabili sono circa un milione, quasi un abitante su cinque. Nel 2023, dopo 75 anni di neutralità, la Finlandia è entrata a far parte della Nato. 🔗 Leggi su Tpi.it
Segui gli aggiornamenti su Russia.
Henri Contet : L'Homme Derrière les Plus Grandes Chansons d'Édith Piaf | Documentaire TM
Notizie e thread social correlati
Lecco, rissa tra giovani al campo sportivo. La paura dei residenti: “Se interveniamo ci aggrediscono”A Lecco, al campo sportivo, si è verificata una rissa tra giovani che ha coinvolto diverse persone.
Iran, al confine con l'Iraq il traffico commerciale crolla per la guerraIl traffico commerciale al valico di frontiera tra Iran e regione curda dell’Iraq è diminuito drasticamente a causa della ripresa del conflitto tra...
Argomenti più discussi: Guerra in Ucraina, ultime notizie. Kiev: missili russi su nave turca, almeno cinque morti; Pirlo, no grazie | Chi fa propaganda per la Russia non può essere Ct della nazionale; In Ucraina Nova Poshta fa molto più che portare pacchi; Ucraina-Russia, ancora raid e vittime: la guerra non si ferma.
Ci sono gli Appunti di Russia in Viaggeria. Un Viaggio nella normalità di un Paese in guerra raccontato da #NicolasRodigari per Ediciclo Editore! Da quando è iniziata l’invasione su larga scala dell’Ucraina, la Russia è sempre più isolata e impenetrabile, e facebook
Titoli di Stato, fallimento dell’asta e invenduti: la Russia si unisce a Etiopia e Libia nel gruppo di nazioni incapaci di vendere i titoli alle loro stesse banche commerciali reddit
Non si può che fare gli auguri più sentiti a Pirlo e alla nazionale italiana di calcio. Con un ‘ma’: Pirlo pochi mesi fa ha fatto una scelta per me incomprensibile e sbagliata, quella di diventare ambasciatore nel mondo di Fonbet, prima agenzia di scommesse in R x.com