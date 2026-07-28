La guerra ci fa paura | le voci dei giovani finlandesi al confine con la Russia | VIDEO

Da tpi.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al confine con la Russia, alcuni giovani finlandesi esprimono timori riguardo alla possibilità di un conflitto armato. In Finlandia, il servizio militare è obbligatorio e si svolge in un contesto di preoccupazione crescente. Le testimonianze raccolte mostrano un sentimento di insicurezza tra i giovani, che vivono con la consapevolezza delle tensioni geopolitiche nella regione. La paura di un escalation militare è condivisa tra i partecipanti al servizio e la popolazione.

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https:www.tpi.itappuploads202607RaiIlFattoreUmanoFinlandiaServizioMilitare.mp4 Fare il servizio militare in Finlandia oggi con il timore che domani un conflitto possa scoppiare per davvero. A Il Fattore Umano (in onda martedì 28 luglio alle 23.05 su Rai 3) le testimonianze di giovani militari pronti a schierarsi per la difesa del loro Paese a un passo dal confine con la Russia. La Finlandia non ha mai eliminato la leva obbligatoria, può contare su più di 200mila soldati e, soprattutto, si basa su un sistema di riservisti richiamabili fino a 65 anni. I cittadini arruolabili sono circa un milione, quasi un abitante su cinque. Nel 2023, dopo 75 anni di neutralità, la Finlandia è entrata a far parte della Nato. 🔗 Leggi su Tpi.it

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