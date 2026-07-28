La guerra ci fa paura | le voci dei giovani finlandesi al confine con la Russia | VIDEO

Notizia in breve

Al confine con la Russia, alcuni giovani finlandesi esprimono timori riguardo alla possibilità di un conflitto armato. In Finlandia, il servizio militare è obbligatorio e si svolge in un contesto di preoccupazione crescente. Le testimonianze raccolte mostrano un sentimento di insicurezza tra i giovani, che vivono con la consapevolezza delle tensioni geopolitiche nella regione. La paura di un escalation militare è condivisa tra i partecipanti al servizio e la popolazione.