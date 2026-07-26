Iran al confine con l' Iraq il traffico commerciale crolla per la guerra

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico commerciale al valico di frontiera tra Iran e regione curda dell’Iraq è diminuito drasticamente a causa della ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La frontiera, tradizionalmente trafficata, ha registrato un calo notevole delle transazioni commerciali, con molte merci che non sono più transitate tra i due paesi. La situazione si è aggravata in seguito all’intensificarsi delle tensioni militari e alle restrizioni imposte sui flussi di scambio.

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Il traffico commerciale al valico di frontiera tra l ’Iran e la regione curda semiautonoma dell’ Iraq è diminuito in modo significativo, per la ripresa del conflitto tra gli Stati Uniti e Teheran. Sabato alcuni camion carichi di merci attendevano al valico di Haji Omeran, nella regione curda dell’Iraq, mentre le autorità effettuavano i controlli prima di autorizzarne il passaggio. “La situazione non è buona, le transazioni commerciali e la circolazione dei camion merci hanno risentito della ripresa della guerra e sono diventate più difficili”, afferma Khadir Rahim, un camionista iraniano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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