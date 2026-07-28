La corsa del boia in Iran | altri due giovani impiccati tra le proteste L’Onu a Teheran | Fermatevi

Notizia in breve

Due giovani di 23 e 27 anni sono stati impiccati in Iran, portando a 12 il numero di condannati a morte tra cui alcuni minorenni. Le esecuzioni sono avvenute dopo l’uccisione di quattro agenti e hanno scatenato proteste in piazza Alikhani a Isfahan. La polizia ha aperto il fuoco contro i cittadini che tentavano di bloccare le esecuzioni. L’Onu ha chiesto alle autorità di fermare le esecuzioni.