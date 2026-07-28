La corsa del boia in Iran | altri due giovani impiccati tra le proteste L’Onu a Teheran | Fermatevi
Due giovani di 23 e 27 anni sono stati impiccati in Iran, portando a 12 il numero di condannati a morte tra cui alcuni minorenni. Le esecuzioni sono avvenute dopo l’uccisione di quattro agenti e hanno scatenato proteste in piazza Alikhani a Isfahan. La polizia ha aperto il fuoco contro i cittadini che tentavano di bloccare le esecuzioni. L’Onu ha chiesto alle autorità di fermare le esecuzioni.
I ragazzi di 23 e 27 anni facevano parte di un gruppo di 12, alcuni minorenni, condannati a morte per l’uccisione di quattro agenti. I cittadini hanno provato a bloccare le esecuzioni in piazza Alikhani a Isfahan, la polizia ha sparato. “Processo senza legittima difesa”, denunciano le Nazioni Unite. Altri 8 nel braccio della morte. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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