La cantante Linda Perhacs è scomparsa | l'appello degli amici per ritrovare la leggenda del folk

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cantante Linda Perhacs è scomparsa da otto mesi. Amici e ex collaboratori non sono riusciti a mettersi in contatto con lei durante questo periodo. Non ci sono state comunicazioni o segnali che possano indicare la sua posizione attuale. La sua scomparsa ha portato amici e sostenitori a lanciare un appello pubblico per trovarla. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o eventuali tentativi di rintracciarla.

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La cantautrice folk americana Linda Perhacs risulta scomparsa da otto mesi: amici e ex collaboratori non riescono ammettersi in contatto con al cantautrice folk di culto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: La cantautrice folk Linda Perhacs è scomparsa e non si hanno più sue notizie da mesi.

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