La bolla dell’intelligenza artificiale ormai coincide con l’economia americana
Le recenti evoluzioni nel settore dell’intelligenza artificiale stanno influenzando in modo significativo l’economia americana. La crescita delle tecnologie AI ha portato a un incremento dei valori di mercato di alcune aziende e settori collegati. Questa tendenza suggerisce che, a differenza del passato, il mercato azionario potrebbe riflettere più da vicino lo stato dell’economia reale, con un impatto diretto sui settori innovativi e tecnologici.
C’è un vecchio adagio di Wall Street che recita così: the stock market is not the economy, la Borsa non è l’economia. Le ultime evoluzioni potrebbero ribaltare questa massima. Perché da qualche anno la crescita americana si è appoggiata sempre di più sull’intelligenza artificiale, al punto che distinguere tra la corsa dei mercati e quella dell’economia reale sta diventando sempre più difficile. Negli ultimi dieci anni il valore complessivo della Borsa statunitense è più che raddoppiato, superando i settantacinquemila miliardi di dollari, circa due volte e mezzo il Pil americano. Una parte enorme di questa ricchezza esiste soltanto sulla carta: sono aspettative di profitti futuri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
La bolla dellIntelligenza Artificiale sta già scoppiando
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