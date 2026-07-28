Il prezzo della benzina è aumentato nelle ultime settimane, mentre quello del gasolio si è ridotto di poco, nonostante lo sconto sulle accise introdotto lunedì dal governo. Attualmente, il costo medio della benzina si aggira intorno a valori più alti rispetto a inizio mese, mentre il gasolio si mantiene stabile a circa 2,180 euro al litro. Una mappa interattiva permette di individuare i distributori con i prezzi più bassi in diverse aree.

Il prezzo della benzina continua a salire e quello del gasolio scende pochissimo nonostante lo sconto sulle accise varato lunedì dal governo. In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio contro gli 1,982 e 2,185 euro di ieri. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio ‘self’ è di 2,074 euro al litro per la benzina – contro i 2,071 di lunedì – e 2,250 euro al litro per il gasolio, dai 2,255 di ieri. Sotto la mappa interattiva aggiornata del fattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La benzina continua a salire e il gasolio resta a 2,180 nonostante il taglio delle accise – La mappa interattiva per trovare il distributore più conveniente

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Perché il gasolio costa più della benzina @meccanicando

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